Оружие украинских боевиков из подвалов завода "Азовсталь" вывозят грузовиками

В Сети появились кадры, на которых оружие украинских боевиков из подвалов завода "Азовсталь" вывозят на грузовике.

Операция по демилитаризации и денацификации в Мариуполе продолжается. Сдавшиеся боевики с "Азовстали" складывают оружие. Только за прошедшие сутки в плен сдались 771 боевик. На Украине это называют "эвакуацией" и вообще стараются не упоминать о Мариуполе и заводе "Азовсталь". Но то, что боевики сдают своё оружие и их вывозят на подконтрольные территории РФ, говорит о том, что это ничто иное, как сдача в плен. Всего с 16 мая в плен сдалось 1730 военных ВСУ.

Для вывоза оружия к заводу подгоняют грузовики. Сообщается, что на сегодняшний день на склады НМ ДНР было вывезено более 400 автоматов. Однако среди АКМ, АКС, АКСУ и других автоматов нет ни одной снайперской винтовки. Скорее всего, это оружие вбрасывалось или уничтожалось прямо в катакомбах, чтобы скрыть снайперскую деятельность.