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Автор Светлана Нерадовская

Захарова: эффект от санкций против РФ почувствовал на себе весь мир

Мир

Запугивание очередными антироссийскими санкциями со стороны Запада ведёт к дестабилизации во всём мире, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: эффект от санкций против РФ почувствовал на себе весь мир

"Санкционную истерию, развязанную в отношении нашей страны, едва ли можно рассматривать в качестве фактора макроэкономической стабилизации. Рекордное количество ограничений, введённых против внешнеэкономического потенциала России, почувствовал на себе весь мир", — отметила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что прежде всего от санкций против России страдают бедные страны мира.

Захарова назвала санкции против РФ "односторонними и нелегитимными", отметив, что они послужили причиной нарушения и разрывов отлаженных логистических цепочек, по которым на мировые рынки поступало продовольствие.

По словам представителя МИД, именно Россия является одним из основных мировых экспортёров важнейших сельскохозяйственных товаров и энергоресурсов, и введённые против неё рестрикции пагубно повлияли на систему поставок во всём мире, вызвав резкое подорожание продуктов питания.

"Продолжающиеся угрозы введения новых рестрикций провоцируют и только усиливают панику и нестабильность",- заключила Захарова.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия мария захарова
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