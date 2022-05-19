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Автор Юлиана Смирнова

США хотят предоставить ВС Украины современные противокорабельные ракеты

Мир

Американские чиновники хотят предоставить Украине современные противокорабельные ракеты.

США хотят предоставить ВС Украины современные противокорабельные ракеты

Чиновники США ведут разговоры об отправке Киеву более мощного оружия. Об этом сообщает агентство "Reuters" со ссылкой на свои источники. Агентство пишет, что для мощного оружия необходимо длительное обучение, а также чиновников волнует то, что это оружие может попасть в руки ВС РФ.

Ряд источников "Reuters" в конгрессе заявили, что сейчас рассматривается отправка двух типов противокорабельных ракет на Украину — Harpoon и Naval Strike Missile. По данным агентства, противокорабельные ракеты могут быть отправлены двумя способами: напрямую или трансфером через другие страны. Однако ни одна европейская страна не хочет быть первой, которая станет посредником передачи ракет. Они боятся получить ответ со стороны Москвы.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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