На Каннском фестивале призвали снять санкции с Романа Абрамовича

За олигарха Романа Абрамовича вступился режиссёр Кирилл Серебренников. На Каннском фестивале деятель кино рассказал о вкладе бизнесмена в развитие искусства.

Кирилл Серебренников во время пресс-конференции на Каннском фестивале попросил освободить от санкций Абрамовича. Режиссёр представлял на престижном кинофестивале свой фильм "Жена Чайковского".

"Мы должны снять санкции с Абрамовича. Он уже давно помогает современному искусству. Это не пропагандистские фильмы, как раз наоборот", — объяснил Серебренников свою позицию.

В конце апреля высокопоставленные американские чиновники потребовали ввести санкции против Романа Абрамовича. Бизнесмену ставят в вину то, что он не смог обеспечить "продуктивность" российско-украинских переговоров.

На Каннском фестивале дали выступить с речью и Владимиру Зеленскому. Президент Украины воспользовался ситуацией, чтобы озвучить победные лозунги. Он заявил, что "диктатор проиграет".