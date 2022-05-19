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Автор Елена Былкина

На Каннском фестивале призвали снять санкции с Романа Абрамовича

Мир

За олигарха Романа Абрамовича вступился режиссёр Кирилл Серебренников. На Каннском фестивале деятель кино рассказал о вкладе бизнесмена в развитие искусства.

На Каннском фестивале призвали снять санкции с Романа Абрамовича

Кирилл Серебренников во время пресс-конференции на Каннском фестивале попросил освободить от санкций Абрамовича. Режиссёр представлял на престижном кинофестивале свой фильм "Жена Чайковского".

"Мы должны снять санкции с Абрамовича. Он уже давно помогает современному искусству. Это не пропагандистские фильмы, как раз наоборот", — объяснил Серебренников свою позицию.

В конце апреля высокопоставленные американские чиновники потребовали ввести санкции против Романа Абрамовича. Бизнесмену ставят в вину то, что он не смог обеспечить "продуктивность" российско-украинских переговоров.

На Каннском фестивале дали выступить с речью и Владимиру Зеленскому. Президент Украины воспользовался ситуацией, чтобы озвучить победные лозунги. Он заявил, что "диктатор проиграет".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы роман абрамович владимир зеленский
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На Каннском фестивале призвали снять санкции с Романа Абрамовича
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