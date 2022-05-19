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Автор Игорь Рябов

Макрон не исключил распространение украинского конфликта на Молдавию

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инциденты в Приднестровье свидетельствуют о риске распространения украинского конфликта на соседние государства, в том числе на Молдавию.

Макрон не исключил распространение украинского конфликта на Молдавию

"Вторжение РФ на Украину представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности — для Молдавии. Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что распространение конфликта на соседние страны не исключено", — сказал Макрон на встрече с президентом Молдавии Майей Санду.

В апреля в Приднестровье произошли три террористических акта — в здании министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на радиотелецентре около поселка Маяк.

Правоохранительные органы Приднестровья завели уголовные дела по факту теракта, совершённого группой лиц с использованием оружия. По данным источника в Тирасполе, к совершению терактов причастны три неустановленных лица, которые прибыли в МПР из Украины. По словам приднестровского лидера Вадима Красносельского, организаторы взрывов связаны с Украиной.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина франция молдавия майя санду приднестровье эммануэль макрон
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