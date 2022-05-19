Коломец: русские и украинцы останутся братскими народами

Член правления Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России" Пётр Коломец заявил, что русские и украинцы восстановят братские отношения.

Своё мнение он выразил в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня", заметив, что в конфликте, который развернулся в настоящий момент на территории Украины, виновата бандеровская идеология, которая прорастала в течение десятилетий.

"И сейчас Россия и Украина останутся частями единого славянского мира, объединяющего многие народы. Конечно, непросто жить в эпоху перемен. Но история не стоит на месте, нужно только помнить, что её создаём мы", — заверил он.

Ранее украинский институт национальной памяти выпустил серию информационных карточек, доказывающих глубокое историческое различие между украинским и русским народами. Открытки с текстом на украинском и английском языках были размещены в его аккаунтах в социальных сетях. Одна из карточек, к примеру, объяснила, что два славянских народа на самом деле имеют разное этническое происхождение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.