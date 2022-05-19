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Автор Игорь Рябов

Джордж Буш разозлил американцев оговоркой об Украине

Мир

Бывший президент США Джордж Буш-младший выступил с обвинениями против России из-за спецоперации на Украине, и допустил оговорку, которая разозлила американских пользователей Reddit.

Джордж Буш разозлил американцев оговоркой об Украине

"В России отсутствует система сдержек и противовесов… и как следствие — решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть, на Украину", — заявил бывший американский лидер.

Когда слушатели, которые находились в зале, засмеялись, Буш добавил: "В Ирак тоже".

Интернет-пользователи выразили возмущение по поводу слов политика, поскольку экс-президент США фактически признался в военном преступлении.

Юзер Peopleiknowontfind назвал высказывание Буша "оговорочкой по Фрейду", а Pagancom назвал американцев ненормальными, поскольку они смеются над оговоркой, и им "плевать, что Буш угробил тысячи иракцев.

Пользователь nuanced_imagery призвал привлечь политика к суду, несмотря на то, что это не поможет вернуть с того света "миллион погибших иракцев". Он напомнил, что после вторжения США в Ирак на Ближнем Востоке поднялась волна терроризма, которая погрузила регион в хаос. Юзер предположил, что это и "было целью вторжения".

По словам Skooma_Cat, решение о нападении на Ирак Буш принимал не один. В ответ Nuanced_imagery призвал отдать под суд всех причастных, в том числе тогдашних вице-президента Дика Чейни и госсекретаря Кондолизу Райс.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ирак украина дик чейни кондолиза райс джордж буш-младший
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