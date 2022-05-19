ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины

В СМИ часто рассказывают, что во время специальной военной операции (СВО) РФ на Украине были нанесены удары "Калибров" или "Искандеров". Но, по словам экспертов, именно артиллерия сегодня играет едва ли не решающую роль на полях сражений на Украине.

Артиллеристов называют "богами войны". Во время СВО на Украине они это доказали, так как часто исход сражения решался точным артиллерийским выстрелом. Издание "Взгляд" пишет, что "пушки снова в тренде".

Экс-командующий 40-й армией генерал-полковник Борис Громов вспомнил, что в Афганистане практически каждая позиция была укреплена не одним, а несколькими расчетами самоходных артиллерийских установок.

"Артподготовка предшествовала каждой боевой операции, от локальных до крупномасштабных. Её огнём поддерживались действия отдельных отрядов, тех, кто попадал в засаду и вызывал порой огонь на себя", — рассказал Громов в беседе с ИА "Взгляд".

Между работай артиллерии во время СВО на Украине и Афганистаном или ВОВ есть одно отличие с точки зрения тактики. Сейчас появились беспилотники для корректировки работы артбатарей. Экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв заявил, что современный бой невозможно представить без применения артиллерии.

"При грамотном распределении сил и поставленным задачам можно добиться результата меньшими силами и средствами, а один артиллерийский дивизион может перелопатить меньшим расходом боеприпасов площадь, которую по учебникам должны "утюжить" два или три дивизиона", — рассказал Хрулёв.

Военные ВСУ неплохо ведут огонь с одних и тех же позиций, но вот к маневрированию они оказались не готовы. Военные ВС РФ благодаря многочисленным учениям умеют мастерски сменять позиции, перемещаться и отточили точность ведения огня.