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Автор Светлана Нерадовская

Баширов предрёк, что следующим президентом Украины будет военный

Мир

Политолог Марат Баширов высказался по поводу усиливающихся разногласий между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Баширов предрёк, что следующим президентом Украины будет военный

Эксперты отмечают, что главком всё чаще демонстрирует несогласие с решениями и приказами Зеленского.

Баширов предложил не рассматривать Залужного как кандидата на пост главы Украины только с положительной точки зрения, потому что главнокомандующий точно так же, как и действующие киевские власти, находится под контролем НАТО.

Однако подчеркнул, что эксперты считают действия Залужного в управлении украинской армией эффективными в Краматорске и Северодонецке.

"На мой взгляд, следующим президентом Украины будет военный. Вся эта история с военным противостоянием, мне кажется, надолго. С точки зрения долгосрочных военных действий, нужен будет президент, который на самом деле будет главнокомандующим", — сделал вывод Баширов в беседе с "МК".

В Киеве также беспокоятся по поводу "потенциала Залужного", ранее написала "Украинская правда". Авторы материала предположили, что если бы в данный момент на Украине были бы проведены выборы, главнокомандующий ВСУ стал бы их безоговорочным лидером.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина валерий залужный владимир зеленский
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