Глава Евросовета предложил создать свой Евросоюз для Украины, Грузии и Молдавии

Глава Европейского Совета Шарль Мишель предложил создать отдельный Евросоюз для Украины, Грузии и Молдавии.

Глава Евросовета поддержал предложение французского президента Эммануэля Макрона о создании Европейского политсообщества со странами, кто так жаждет вступить в "настоящий" Евросоюз, включая Турцию, часть Балкан, Украину, Грузию и Молдавию.

"Мы должны дать этому географическому пространству политическую реальность, и я считаю, что мы должны сделать это немедленно. Я хочу быть предельно точным: эта инициатива не нацелена заменить процесс расширения или стать очередным извинением за бездействие. Но это также и не гарантия тем, кто в нем будет участвовать, что он станет членом Европейского Союза. Но я считаю, что этот проект может быть очень полезен Евросоюзу и партнерам, которые желают к нам присоединиться, поскольку он позволяет немедленно усилить наши политические отношения", — на заседании Европейского социального и экономического комитета сказал Мишель.

Еврочиновник добавил, что так, он призывает создать некое Европейское политическое сообщество для углубления сотрудничества, чтобы достичь общих целей, мира, стабильности и безопасности в Европе.