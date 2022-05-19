Сатановский призвал разведку США больше узнать о связях Путина с инопланетянами

Политолог Евгений Сатановский не смог оставить без комментариев слушания Конгресса по теме НЛО, которые являются "первыми за 50 лет".

По мнению аналитика, участникам мероприятия нужно как следует к нему подготовиться, посмотрев все серии "Звёздных войн" и других обучающих материалов по инопланетянам.

"Не могли же они не уделить внимание тому, как сказывается военная операция России на Украине на плотности летающих тарелок в Восточном полушарии. Сколько их сбили ВКС России, если они выступали на украинской стороне и были ли отмечены на поле боя НЛО, поддерживавшие российских военных и силы ДНР/ЛНР? Каковы достоверно известные американской разведке личные связи Владимира Путина с инопланетянами и с какими именно?" -пошутил Сатановский.

Эксперт посоветовал американцам задуматься, чья позиция инопланетянам ближе — демократов или республиканцев, а также обязательно выяснить их национальную принадлежность.

В заключение Сатановский предложил разведке США проверить, не стоит ли за инопланетным вторжением на Землю Путин, и не хочет ли российский лидер с помощью пришельцев вернуть СССР.