Spiegel: Россию надо силой подчинить мировому порядку

Немецкие политологи продолжают верить в то, что сплочение Запада поможет Европе выстоять в борьбе с Россией. При этом мировой кризис уже на пороге, но риторика не меняется и выводы европейцам не очевидны.

Профессор политической экономии Хенрик Мюллер уже отличился на этом поприще больше других, поблагодарив Байдена за "спасение Европы". В своем новом материале на страницах журнала Spiegel Мюллер отметил, что западному порядку приходит конец. Это не та среда, в которой могут развиваться нормальные бизнес-модели.

Аналитик отмечает, что первыми примут на себя удар развивающиеся страны. Но и ЕС уже заполучил себе рост цен и вполне ощутимую инфляцию. Причиной этого стали боевые действия России на Украине, заявил Мюллер. Европа вынуждена принять как факт сокращение поставок российского газа, но старается держать ситуацию под контролем.

По его словам, на следующей неделе пройдут заседания правительственных чиновников стран G7, где, скорее всего, будет принято решение завалить Украину деньгами и оружием.

Никакого дипломатического решения конфликта не предлагается, равно как и принятия мысли о том, что провокатором войны стал именно Запад.

Автор упорно продвигает мысль о вине России в случившемся и призывает Европу к большей сплоченности перед лицом врага. То, что враг этот — порождение собственных страхов ЕС, профессор предпочитает не задумываться.

К тому же, речь идет о деньгах. ЕС защищает даже не образ, а уровень жизни. Но делает это как-то очень суицидально. Мюллер напомнил, что все упирается в экономику, и нынешний кризис — не исключение.

В свое время британский экономист Джон Мейнард Кейнс писал, имея в виду времена после Первой мировой войны, что "исключительная эпоха экономического прогресса" закончилась, а на смену ей ничего не пришло. Ситуация рискует повториться, причем не в первый не во второй раз.

Уже после Второй мировой войны американцы объявили себя хранителями порядка в западной части мира. Постепенно все привыкли к правилам, и взаимодействовали даже с такими потенциально небезопасными для Запада странами, как Китай и Россия, сетует Мюллер. Результаты сегодня не устраивают решительно никого.

Именно всеобщая глобализация возвела экономику на пьедестал. Международные концерны расширялись и становились могущественными глобальными игроками, получая больше влияния, чем страны ЕС.

ВЭФ в Давосе регулярно становился местом паломничества сильных мира сего. Планировалось, что самые крупные мировые медийные личности будут взаимодействовать вне рамок государств и институтов, а уже эти сети сами собой создадут глобальное правление "достойных", отмечает Мюллер. Идея совершенно завиральная, но профессор политэкономии не видит в ней ничего плохого. А вот в действиях России — видит.

То есть ЕС ставит ей на вид культ грубой силы. Главными игроками опять стали государства. С точки зрения ЕС, Россия жестко нарушает международное право. Вся проблема, собственно, заключается в том, что Россия отказалась вписываться в сценарий, уготованный ей "цивилизованным миром”.

Этот мир еще и недоволен тем, что миллиардные нации, как Китай и Индия практически поддержали неуправляемую Россию. Тот факт, что G7 и Запад не могут силой обеспечивать прежний мировой порядок, ввергает профессора в уныние.

Он озвучивает вывод, что именно РФ виновна в том, что рушится основание благополучия Запада. ЕС мало волнует, за чей счет все это длилось десятилетиями.

Мюллер исходит из представлений о том, что Россия попирает границы других государств. О Косово в материале нет ни слова, зато претензий по поводу Украины — бесконечное число. Мюллер пишет, что если Россия победит, то фундамент, на котором стоит и экономика, окончательно развалится.

По его словам, демократия и свобода суть более высокие ценности, чем товарообороты и прибыли. Так что большие концерны обязаны нести социальную и политическую ответственность в общем деле. На деле это означает разрыв всех связей и уход с рынка с потерей прибылей. Только так можно победить Россию, заключил профессор.