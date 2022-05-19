Картаполов: "Зеленский и рад бы сдаться, но Запад ему этого не позволит"

Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и сам рад бы сдаться, но коллективный Запад не даст ему этого сделать.

"Идет нормальная военная работа, которую делают наши ребята профессионально. Конечно, многим бы хотелось, чтобы Зеленский сказал "всё, сдаюсь". Он может и сам бы рад это сделать, но ему уже на дадут его кураторы из Вашингтона, Лондона. Как и другим не дадут, кто бы не сел вместо Зеленского", — сказал он в ходе программы "Час Голованова".

По словам депутата, в настоящее время важно продолжать спецоперацию, пока до украинских военных не дойдёт, что лучше сложить оружие и сдаться в плен, нежели воевать до последнего украинца.

"Поэтому задача сейчас простая и понятная: перемалывать ВСУ и другие формирования, в первую очередь нацистские, а также ту западную помощь, которая к ним приходит. До тех пор, пока у последнего украинского солдата, теробороновца в голове не щёлкнет, как это щёлкнуло у тех, кто выходит из подземелий "Азовстали", — заключил Картаполов.