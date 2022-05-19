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Автор Елена Ивченко

Картаполов: "Зеленский и рад бы сдаться, но Запад ему этого не позволит"

Мир

Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и сам рад бы сдаться, но коллективный Запад не даст ему этого сделать.

Картаполов: "Зеленский и рад бы сдаться, но Запад ему этого не позволит"

"Идет нормальная военная работа, которую делают наши ребята профессионально. Конечно, многим бы хотелось, чтобы Зеленский сказал "всё, сдаюсь". Он может и сам бы рад это сделать, но ему уже на дадут его кураторы из Вашингтона, Лондона. Как и другим не дадут, кто бы не сел вместо Зеленского", — сказал он в ходе программы "Час Голованова".

По словам депутата, в настоящее время важно продолжать спецоперацию, пока до украинских военных не дойдёт, что лучше сложить оружие и сдаться в плен, нежели воевать до последнего украинца.

"Поэтому задача сейчас простая и понятная: перемалывать ВСУ и другие формирования, в первую очередь нацистские, а также ту западную помощь, которая к ним приходит. До тех пор, пока у последнего украинского солдата, теробороновца в голове не щёлкнет, как это щёлкнуло у тех, кто выходит из подземелий "Азовстали", — заключил Картаполов.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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