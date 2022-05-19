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Автор Максим Александров

Служба безопасности Украины задержала брата Олега Царёва

Мир

СБУ задержала брата известного на Украине оппозиционного политика, пророссийски настроенного бывшего депутата Рады Олега Царёва. Об этом сообщают украинские источники.

Спецслужбы подозревают его в попытке организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области, в расчёте на должность "главы Днепропетровской ОГА" после захода в регион российских войск.

По версии СБУ, брат Царёва, который жил в Днепропетровской области ещё с 2014 года, начал получать приказы от кураторов, когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались. Якобы ему было поручено дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью серий взрывов на транспортной инфраструктуре.

Во время обыска силовики изъяли у задержанного оружие, боеприпасы, деньги и документы.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
сбу россия украина верховная рада
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