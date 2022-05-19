Служба безопасности Украины задержала брата Олега Царёва

СБУ задержала брата известного на Украине оппозиционного политика, пророссийски настроенного бывшего депутата Рады Олега Царёва. Об этом сообщают украинские источники.

Спецслужбы подозревают его в попытке организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области, в расчёте на должность "главы Днепропетровской ОГА" после захода в регион российских войск.

По версии СБУ, брат Царёва, который жил в Днепропетровской области ещё с 2014 года, начал получать приказы от кураторов, когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались. Якобы ему было поручено дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью серий взрывов на транспортной инфраструктуре.

Во время обыска силовики изъяли у задержанного оружие, боеприпасы, деньги и документы.