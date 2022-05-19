Песков: жители освобождённых территорий Украины сами определят свою судьбу

Согласно заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дальнейшая судьба освобождённых территорий Украины будет зависеть от волеизъявления самих её жителей, без их согласия никакие перемены там не представляются возможными.

"Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", — подчеркнул Песков.

Такой ответ дал Песков представителям прессы, которые спросили его, входит ли в планы России "оккупация части украинских земель". Журналисты напомнили, что президент РФ Владимир Путин дал обещание после того, как начал спецоперацию, что об оккупации Украины Россией речи не идёт и идти не может.

Песков подчеркнул, что все обещания российских властей остаются в силе, и об "оккупации" Херсонской области и Запорожья никто не говорит.

Херсонская область и часть Запорожской области в Приазовье контролируются Россией, что стало возможным в ходе спецоперации. Сейчас эти регионы восстанавливаются под руководством военно-гражданских администраций, ведётся торговля с Крымом, на этих территориях возобновлено вещание телеканалов РФ.