Немецкие экономисты предсказывают, что по стране скоро прокатится волна банкротств, жертвами которой станут преимущественно крупные компании.
В первую очередь, это связано с антироссийскими санкциями в отношении энергоресурсов, проблемами с доставкой и рекордным ростом цен.
Исследование, проведённое страховой компанией Allianz Trade, показало, что наряду с антироссийски санкциями, на немецкий бизнес повлияют карантин в Китае, прерывание цепочек поставок и рост затрат на оплату труда:
"Особенно стоит напрячься компаниям, связанным с энергоносителями, сырьем и материалами", — предупреждают страховщики.
На фоне этих безрадостных прогнозов в ФРГ растёт недовольство властями. Анналену Бербок, например, в соцсетях уже в открытую обвиняют в глупости.
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