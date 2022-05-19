Страховщики Германии предупредили о волне массовых банкротств

Немецкие экономисты предсказывают, что по стране скоро прокатится волна банкротств, жертвами которой станут преимущественно крупные компании.

В первую очередь, это связано с антироссийскими санкциями в отношении энергоресурсов, проблемами с доставкой и рекордным ростом цен.

Исследование, проведённое страховой компанией Allianz Trade, показало, что наряду с антироссийски санкциями, на немецкий бизнес повлияют карантин в Китае, прерывание цепочек поставок и рост затрат на оплату труда:

"Особенно стоит напрячься компаниям, связанным с энергоносителями, сырьем и материалами", — предупреждают страховщики.

На фоне этих безрадостных прогнозов в ФРГ растёт недовольство властями. Анналену Бербок, например, в соцсетях уже в открытую обвиняют в глупости.