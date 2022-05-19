Мартынов: Зеленскому не дадут сбежать с Украины западные кураторы

Если президент Украины Владимир Зеленский захочет бежать из страны, чтобы организовать правительство в изгнании, то он не сможет этого сделать. Западные кураторы просто ликвидируют его. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.

По словам эксперта, вариант побега Зеленского из Киева маловероятен, а подобные сюжеты заканчиваются обычно какой-то жирной точкой.

Аналитик считает, что после того, как Зеленский сыграет отведённую ему роль, он будет "утилизирован", то есть его просто ликвидируют. Такое может случиться, если он попытается начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, так как это нарушит планы тех, кто всё это спроектировал.

Политолог добавил, что Зеленский это понимает, но выбор у него небольшой — или застрелиться, или надеяться на чудо, продолжая игру по сценарию.

Сбежать Зеленскому также не дадут, поскольку он может сказать лишнее, а это не в интересах западных кураторов, пояснил Мартынов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".