EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Мартынов: Зеленскому не дадут сбежать с Украины западные кураторы

Мир

Если президент Украины Владимир Зеленский захочет бежать из страны, чтобы организовать правительство в изгнании, то он не сможет этого сделать. Западные кураторы просто ликвидируют его. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.

Мартынов: Зеленскому не дадут сбежать с Украины западные кураторы

По словам эксперта, вариант побега Зеленского из Киева маловероятен, а подобные сюжеты заканчиваются обычно какой-то жирной точкой.

Аналитик считает, что после того, как Зеленский сыграет отведённую ему роль, он будет "утилизирован", то есть его просто ликвидируют. Такое может случиться, если он попытается начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, так как это нарушит планы тех, кто всё это спроектировал.

Политолог добавил, что Зеленский это понимает, но выбор у него небольшой — или застрелиться, или надеяться на чудо, продолжая игру по сценарию.

Сбежать Зеленскому также не дадут, поскольку он может сказать лишнее, а это не в интересах западных кураторов, пояснил Мартынов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы киев россия украина владимир путин алексей мартынов владимир зеленский
Sberbank
Новости
Пленный боец ВСУ плача: "Я в небо всегда стрелял, честно"
Песков: жители освобождённых территорий Украины сами определят свою судьбу
Боевики "Азовстали" готовы сдаваться только ВС РФ — отрядов ДНР они боятся
Страховщики Германии предупредили о волне массовых банкротств
Мартынов: Зеленскому не дадут сбежать с Украины западные кураторы
Италия предложила план по разрешению военного конфликта на Украине
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Замглавы МВД Украины Енин: против киевского режима ведётся партизанская война
Оговорка по Байдену: Буш-младший перепутал Украину с Ираком
Зубец: ВСУ не затянут боевые действия на год, ведь они не смогут перезимовать
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Людмила Черткова Аваков вступился за Зеленского: "Дайте поддержку и доверие!" Людмила Черткова Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Силовые структуры
Аграновский: главарям "Азова"* Калине и Волыне предсказали их судьбу
Последние материалы
Италия предложила план по разрешению военного конфликта на Украине
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Замглавы МВД Украины Енин: против киевского режима ведётся партизанская война
Оговорка по Байдену: Буш-младший перепутал Украину с Ираком
Зубец: ВСУ не затянут боевые действия на год, ведь они не смогут перезимовать
Минобороны РФ: Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами
Гаврилов призвал правоохранителей проверить законность банкротства Google
МВД РФ объявило в розыск командиров нацбатальона "Азов"* Величко и Немичева
Кот Степан из Харькова удостоился премии World Influencers and Bloggers Awards
Кулеба обиделся на Евросоюз за суррогатный статус Украины как кандидата в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников