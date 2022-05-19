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Автор Елена Ивченко

Италия предложила план по разрешению военного конфликта на Украине

Мир

Власти Италии предложили план по урегулированию военного конфликта на Украине, который состоит из четырёх пунктов.

Так, Рим предлагает следующие решения:

  • прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;
  • вступление Украины в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;
  • соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;
  • новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение будущих конфликтов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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