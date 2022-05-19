Италия предложила план по разрешению военного конфликта на Украине

Власти Италии предложили план по урегулированию военного конфликта на Украине, который состоит из четырёх пунктов.

Так, Рим предлагает следующие решения:

прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;

вступление Украины в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение будущих конфликтов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.