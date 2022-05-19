Власти Италии предложили план по урегулированию военного конфликта на Украине, который состоит из четырёх пунктов.
Так, Рим предлагает следующие решения:
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.