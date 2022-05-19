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Автор Ольга Лебедева

Оговорка по Байдену: Буш-младший перепутал Украину с Ираком

Мир

Фирменный стиль публичных выступлений 46-го президента США, что называется, "пошёл в народ". Его уже опробовал один из предшественников Джо Байдена Джордж Буш-младший.

Оговорка по Байдену: Буш-младший перепутал Украину с Ираком

Выступая с лекцией в институте Далласа, он оговорился, что называется по Байдену, говоря о событиях на Украине. Экс-президент США рассказывал слушателям, что к эскалации ситуации на Украине привела электоральная система России.

И всё бы ничего — это ж вполне в русле политики его партии. Вот только страны Буш перепутал, заявив, что "следствием отсутствия сдержек и противовесов в России" стало решение начать "неоправданное и жестокое вторжение в Ирак":

"Решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак… Я имею в виду Украину", — сказал Джордж Буш-младший, при котором США начали войну в Ираке.

Правда, политик быстро сообразил, что ляпнул что-то не то и поправился: "я имею в виду Украину", вызвав смех среди присутствующих.

Нимало не сконфузившись оговоркой, он поправился и напомнил, что ему уже 75.

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден
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