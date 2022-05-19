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Автор Юлия Миленина

Зубец: ВСУ не затянут боевые действия на год, ведь они не смогут перезимовать

Мир

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в силах затянуть боевые действия на год, ведь у страны нет ресурсов на зиму. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Зубец: ВСУ не затянут боевые действия на год, ведь они не смогут перезимовать

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский, скорее всего, желает растянуть бои ещё на три года. При этом эксперт подчеркнул: пока не до конца понятно, где Киев будет брать топливо и откуда пойдут поставки электричества. По его словам, без импортного угля АЭС, покрывающие базовую часть энергетической нагрузки, не смогут нормально функционировать.

"Я не думаю, что боевые действия можно затянуть на год. Потому что у Украины нет ресурсов перезимовать", — сказал Зубец в интервью изданию "Украина.ру".

Специалист также добавил, что ВС РФ будут действовать максимально медленно и аккуратно. Он напомнил: российские военные берегут мирное население.

"До Нового года всё должно закончиться, зиму Украина не перенесёт", — заключил эксперт.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина владимир зеленский
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