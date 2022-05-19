Шольц согласен с Макроном: путь Украины в Евросоюз займёт десятилетия

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержать Украину в желании присоединиться к странам Евросоюза, но предупредил, что процесс займёт не один десяток лет.

Выступая перед депутатами бундестага немецкий канцлер пообещал, что запрос Киева на вступление в ЕС будет рассмотрен Еврокомиссией в середине лета.

"Комиссия предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", — уточнил Шольц.

Канцлер согласился с французским президентом Эммануэлем Макроном, который раннее заявил, что вступление Украины в Евросоюз не уложится в несколько лет.

9 мая украинские власти передали ЕС заполненный опросник, который позволяет получить статус кандидата на членство в Евросоюз. На четырех тысячах страницах Киев оценил, насколько законодательство Украины соответствует европейскому.