Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержать Украину в желании присоединиться к странам Евросоюза, но предупредил, что процесс займёт не один десяток лет.
Выступая перед депутатами бундестага немецкий канцлер пообещал, что запрос Киева на вступление в ЕС будет рассмотрен Еврокомиссией в середине лета.
"Комиссия предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", — уточнил Шольц.
Канцлер согласился с французским президентом Эммануэлем Макроном, который раннее заявил, что вступление Украины в Евросоюз не уложится в несколько лет.
9 мая украинские власти передали ЕС заполненный опросник, который позволяет получить статус кандидата на членство в Евросоюз. На четырех тысячах страницах Киев оценил, насколько законодательство Украины соответствует европейскому.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.