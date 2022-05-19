Israel Radar: сотни наёмников из Израиля воюют на стороне украинских ВС

Со временем появляется всё больше информации о том, что на стороне ВС Украины воюют наёмники из Израиля.

Издание "Israel Radar" не сообщает о точном количестве израильских военных, находящихся в настоящий момент на Украине, однако, по их данным, речь идёт и о бывших офицерах и военнослужащих израильских спецподразделений.

В репортаже "Kan News" показали, как ветераны израильского спецназа тренируют украинские элитные подразделения. В сообщении говорится, что израильтяне также принимают активное участие в боевых действиях против российских войск. В репортаже инструктор заявил, что украинцев обучают израильской тактике ведения боя, которая "является лучшей в мире".

"Israel Radar" пишет, что бывшие военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также выполняют функции командиров на поле боя. В сообщении отмечается, что главнокомандующий в репортаже является израильским ветераном, служившим в элитном подразделении под прикрытием.

В Сети также появлялось видео, на котором один из израильских солдат поблагодарил правительство Израиля за помощь. В заявлении намекается, что Израиль поддерживает эти боевые действия, официально не представляя их.

По данным израильского издания "The Times of Israel", на которое ссылается "Israel Radar", на сегодняшний день число израильтян, воюющих на Украине, на сегодняшний день исчисляется сотнями. Примечательно, что израильское правительство не предприняло никаких усилий, чтобы остановить этот растущий приток.

Израиль пока придерживается осторожной проукраинской политики, осуждая Москву и предлагая Киеву гуманитарную помощь, но избегая прямой военной помощи.

"Однако Израиль очень заинтересован в победе Украины и её западных сторонников, которая ослабила бы ось Россия-Китай-Иран. Теперь всё чаще кажется, что Иерусалим играет более активную роль в поддержке военных действий Украины за кулисами", — пишет автор издания "Israel Radar".