Ещё 317 беженцев из ЛДНР и Украины прибыли в Ставропольский край

В Ставропольский край продолжают прибывать беженцы из ЛДНР и Украины. Ещё 317 переселенцев будут распределены по округам, пишет newstracker.ru.

Отмечается, что беженцев тепло встречают на Ставрополье, им помогают с вещами, транспортировкой. Кроме того, каждый, кому пришлось покинуть родные земли, может получить помощь психолога.

Всего в регионе насчитывается 46 пунктов временного размещения.

Ранее украинская беженка рассказала, как она вместе с мужем два месяца жила под обстрелами, пока их не спасли российские военнослужащие. По её словам, село Суповка, где она жила с супругом, находилось, как на передовой.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.