В Ставропольский край продолжают прибывать беженцы из ЛДНР и Украины. Ещё 317 переселенцев будут распределены по округам, пишет newstracker.ru.
Отмечается, что беженцев тепло встречают на Ставрополье, им помогают с вещами, транспортировкой. Кроме того, каждый, кому пришлось покинуть родные земли, может получить помощь психолога.
Всего в регионе насчитывается 46 пунктов временного размещения.
Ранее украинская беженка рассказала, как она вместе с мужем два месяца жила под обстрелами, пока их не спасли российские военнослужащие. По её словам, село Суповка, где она жила с супругом, находилось, как на передовой.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.