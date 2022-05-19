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Автор Юлия Миленина

Моравецкий: Польша готова строить постоянные базы НАТО для лёгких подразделений

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна выступает за строительство постоянных баз Североатлантического альянса.

Моравецкий: Польша готова строить постоянные базы НАТО для лёгких подразделений

По его словам, Польша готова возводить такие объекты и в дальнейшем размещать на их территории лёгкие подразделения.

"Постоянные базы союзников необходимо создать в странах восточного флага альянса", — сказал Моравецкий на конференции Strategic Ark в Варшаве.

Он также добавил, что Россия может предъявить Польше территориальные претензии. Как подчеркнул политик, Варшава не собирается уступать Москве территории НАТО. 

Ранее Моравецкий призвал искоренить идеологию "Русского мира", чтобы поддержать Украину.

"Русский мир — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы", — высказался польский премьер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Моравецкого квинтэссенцией ненависти к русским.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато польша россия матеуш моравецкий
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