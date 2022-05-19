Бывший военный ВСУ: "азовцы"* не понимали, что они обречены

Неонацистский полк "Азов"*, остатки которого сдались в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, считался одним из элитных подразделений ВСУ. Его бойцы были неплохими солдатами и жестокими палачами, но они были обречены.

Обученные иностранными инструкторами "азовцы"* механически воспроизводили лучшие практики, однако война на самом деле не идёт по каким-то правилам. И в таких условиях "Азов"* был обречён, заметил бывший украинский военный, который на условиях анонимности прокомментировал сдачу в плен "азовцев"* изданию Украина.ру.

Он заметил, что "храбрыми викингами" боевики считали себя, пока им не грозило ничего серьёзного. И до тех пор, пока не оказались перед выбором: сдаться или умереть.

По мнению бывшего военнослужащего, взятие в плен остатков мариупольского гарнизона это большой успех российских силовиков. Однако Киев попытается найти резервы для продолжения борьбы.

Офицеры ВСУ бросают своих солдат, обрекая их на плен или смерть, по разным причинам. Так же случилось и в Мариуполе, где командиры спокойно оставляли срочников на произвол судьбы.

"В украинском Генштабе понимали, что гарнизон обречен. Единственные, кто этого не понял — это "азовцы"*, — заключил собеседник издания.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.