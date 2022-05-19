Кадыров: из Чечни на Украину вылетели добровольцы для участия в спецоперации

В Донбасс и на Украину с грозненского аэропорта отправляется новая группа добровольцев. Об этом сообщил руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В своих соцсетях он опубликовал кадры, на которых видно, как добровольцы в военной форме выстроились перед самолётом.

"Каждый из них прошёл подготовку у лучших инструкторов Российского университета спецназа в Гудермесе. В боевом расположении духа бойцы отправились на защиту интересов нашего великого Отечества", — отметил Кадыров.

По его словам, все добровольцы самостоятельно решили принять участие в спецоперации, так как испытывают сострадание к населению Донбасса. Он подчеркнул: никто из бандитов на Украине не уйдёт от российских бойцов, готовых "по первому зову" бороться за справедливость.

Ранее Кадыров рассказал, каким должен быть новый украинский лидер. Как пояснил политик, Украине нужен жёсткий, мудрый и дальновидный президент.