Jung Welt: вступление Швеции и Финляндии в НАТО — роковой шаг для Европы

Безопасность на Европейском континенте пошатнётся, если Швецию и Финляндию включат в состав Североатлантического альянса. Об этом сообщает Jung Welt.

По информации немецкого издания, расширение НАТО означает не большую, а меньшую безопасность в Европе.

"Эта ситуация увеличивает риск масштабного вооружённого конфликта", — сказано в материале.

В статье подчёркивается: в СМИ постоянно звучат заявления о том, что присоединение Финляндии и Швеции к военному блоку не несёт никакой угрозы для РФ. Однако окончательные решения Москвы, предположили в издании, будут зависеть от того, какое оружие и в каком количестве разместят в этих странах.

Jung Welt отмечает, что НАТО не придерживается своих же принципов по мирному урегулированию конфликтов, ведь премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры РФ и Украины.

"А экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер идёт ещё дальше, призывая принять Украину в НАТО прямо сейчас", — напомнили в издании.