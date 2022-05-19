Ищенко: Запад начнёт ядерную войну только для защиты своих интересов

Запад может начать ядерную войну, но не в целях защиты своих "союзников", а только ради собственных шкурных интересов. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в статье для Украина.ру.

Эксперт напомнил, что для проверки серьёзности обещаний России отключить газ тем, кто не захочет платить в рублях, Евросоюз "бросил на амбразауру" Болгарию и Польшу. В результате эти страны остались без газа, а сам ЕС вынужден был идти на поклон к Москве.

По словам аналитика, по данному примеру можно судить, как поведёт себя Запад, если встанет вопрос о ядерной войне.

В том, что они начнут ядерную войну ради какой-то там Эстонии, Румынии или Финляндии нас пытаются убедить люди, которые неспособны пострадать за своих "друзей" экономически, заметил Ищенко.

"Войну-то они начать могут, даже ядерную. Но только в том случае, если будут считать, что не имеют другого варианта защитить свои собственные мародерские интересы, а никак не интересы своих якобы союзников, а на деле холопов", — написал политолог.

Ранее политтехнолог Марат Баширов объяснил, почему США могут ударить малым ядерным зарядом не по России, а около Китая.