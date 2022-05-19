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Автор Юлия Миленина

Экс-генсек НАТО Солано: из-за позиции Байдена по Ирану может начаться война

Мир

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солан заявил, что президент США Джо Байден должен возобновить ядерную сделку с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "катастрофическая война". С его мнением согласился экс-премьер Швеции Карл Бильдт.

Экс-генсек НАТО Солано: из-за позиции Байдена по Ирану может начаться война

В совместной статье для The Washington Post Солано и Бильдт отметили, что сорвать восстановление соглашения с Ираном могут следующие факторы:

  • Признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами;
  • Решение Сената США включить в ядерную сделку вопросы, которые не связаны с атомной программой.

Они также подчеркнули: Европа прикладывает все усилия, чтобы урегулировать проблему дипломатическим путём.

"Европейцы снова стали локомотивом переговорных усилий, так как хотят положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке", — сказано в материале.

Солано и Бильдт обратили внимание на то, что Байден на выборах заявил о возвращении к ядерной сделке, однако до сих пор "мешкает с дипломатией", которую поддерживают его партнёры в ЕС.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато иран швеция ближний восток
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