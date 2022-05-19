Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солан заявил, что президент США Джо Байден должен возобновить ядерную сделку с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "катастрофическая война". С его мнением согласился экс-премьер Швеции Карл Бильдт.
В совместной статье для The Washington Post Солано и Бильдт отметили, что сорвать восстановление соглашения с Ираном могут следующие факторы:
Они также подчеркнули: Европа прикладывает все усилия, чтобы урегулировать проблему дипломатическим путём.
"Европейцы снова стали локомотивом переговорных усилий, так как хотят положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке", — сказано в материале.
Солано и Бильдт обратили внимание на то, что Байден на выборах заявил о возвращении к ядерной сделке, однако до сих пор "мешкает с дипломатией", которую поддерживают его партнёры в ЕС.
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