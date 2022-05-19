Украина: Турция пытается заработать на санкциях

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган "шантажирует" Североатлантический альянс для снятия ограничительных мер за покупку российских систем С-400 в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил изданию "Европейская правда" украинский обозреватель Юрий Панченко.

Он напомнил, что в 2019 году Анкара закупила у Москвы четыре комплекса противовоздушной обороны за 2,5 миллиарда долларов. В ответ на это Вашингтон ввел санкции против Турции.

"Похоже на то, что ключевое требование Турции адресовано именно к США и касается вопроса продажи оружия", — пишет издание. Панченко считает, что власти Турции пытаются заработать на санкциях, планируя увеличить поток российских туристов.

Напомним, стремясь сделать Швецию и Финляндию членами Североатлантического альянса, Соединенные Штаты желают спровоцировать военный конфликт с Россией, однако вето Турции на расширение НАТО мешает Вашингтону реализовать данные планы.