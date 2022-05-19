Санкции в отношении России со стороны западных стран не нанесли ожидаемого ущерба благодаря позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Эти страны воздержались от поддержки ограничительных мер Запада в отношении Москвы. По данным газеты, российская экономика показывает стабильность, несмотря на давление санкций.
"ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", — говорится в статье.
Отмечается заслуга мер Центрального Банка РФ, среди которых — снижение ключевой ставки до 14 процентов и решение принимать оплату за газ в рублях.
Напомним, США намерены санкционировать африканские страны за поощрение РФ в её "пагубной" деятельности. Африканцы должны контратаковать, считает эксперт Владимир Шубин.
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