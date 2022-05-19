Süddeutsche Zeitung: западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба

Санкции в отношении России со стороны западных стран не нанесли ожидаемого ущерба благодаря позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Эти страны воздержались от поддержки ограничительных мер Запада в отношении Москвы. По данным газеты, российская экономика показывает стабильность, несмотря на давление санкций.

"ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", — говорится в статье.

Отмечается заслуга мер Центрального Банка РФ, среди которых — снижение ключевой ставки до 14 процентов и решение принимать оплату за газ в рублях.

Напомним, США намерены санкционировать африканские страны за поощрение РФ в её "пагубной" деятельности. Африканцы должны контратаковать, считает эксперт Владимир Шубин.