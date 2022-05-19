Турция: США готовят военный конфликт с Россией с помощью НАТО

Стремясь сделать Швецию и Финляндию членами Североатлантического альянса, Соединенные Штаты желают спровоцировать военный конфликт с Россией, однако вето Турции на расширение НАТО мешает Вашингтону реализовать данные планы, пишет журналист Недим Шенер для Hürriyet.

По его словам, политика США направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимым союзником Вашингтона на этом пути выступает Лондон.

"Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув её в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса", — пишет издание.

При этом Анкара может помешать планам американских властей устроить глобальный конфликт.

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, от России последует военная реакция на фоне вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, она будет соразмерной видам вооружений. Спикер отметила, что сегодня в Европе не видно политиков, способных принимать самостоятельные решения.