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Автор Денис Постольский

Турция: США готовят военный конфликт с Россией с помощью НАТО

Мир

Стремясь сделать Швецию и Финляндию членами Североатлантического альянса, Соединенные Штаты желают спровоцировать военный конфликт с Россией, однако вето Турции на расширение НАТО мешает Вашингтону реализовать данные планы, пишет журналист Недим Шенер для Hürriyet.

Турция: США готовят военный конфликт с Россией с помощью НАТО

По его словам, политика США направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимым союзником Вашингтона на этом пути выступает Лондон.

"Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув её в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса", — пишет издание.

При этом Анкара может помешать планам американских властей устроить глобальный конфликт.

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, от России последует военная реакция на фоне вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, она будет соразмерной видам вооружений. Спикер отметила, что сегодня в Европе не видно политиков, способных принимать самостоятельные решения.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато швеция финляндия
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