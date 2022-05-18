EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Леонков: ВС РФ уничтожают боевиков ВСУ в Донбассе после обработки местности
Леонков: Киев заменит уничтоженную ВС РФ технику оружием НАТО из разных стран
Зеленский назвал жителей Крыма и Донбасса "пленниками Кремля"
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
В Курской области ВСУ обстреляли два населённых пункта: "Снова неспокойно"
Минобороны: ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в Константиновке
Генерал США выдал кадры из видеоигры за уничтожение российского самолёта
Автор Денис Постольский

Пресс-секретаря Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине

Мир

Жители США раскритиковали нового официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, по словам которой, высокие темпы инфляции в стране это "повышение цен Путина".

Некоторые в шутку заметили, что она пока не так убедительно врёт, как это делала её предшественница Дженнифер Псаки.

"Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух "повышение цен Путина". Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки", — написали пользователи интернета.

"Белый дом всё ещё обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело", — добавил другой пользователь Сети.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что за рост цен на бензин и рекордную инфляцию отвечает Россия. Рост стоимости потребительских товаров в США только за прошлый год составил 7,9% и цены продолжают увеличиваться.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
сша владимир путин
Популярное
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою

Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.

Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары по оборонным объектам ВСУ в Николаеве и Днепропетровске
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер Людмила Черткова Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга Людмила Черткова
Шоу-бизнес
Продюсер Лавров: Галкин отказался от России ради вознаграждения от Запада
Силовые структуры
В Испании назвали ужасным приглашение Зеленского на саммит НАТО в Мадриде
Вокруг сдачи в плен боевиков "Азова"* есть секреты. Чем объяснить?
Военные новости
Вокруг сдачи в плен боевиков "Азова"* есть секреты. Чем объяснить?
Последние материалы
Дэвид Бизли просит Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна
Пресс-секретаря Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
Леонков: ВС РФ уничтожают боевиков ВСУ в Донбассе после обработки местности
Леонков: Киев заменит уничтоженную ВС РФ технику оружием НАТО из разных стран
Зеленский назвал жителей Крыма и Донбасса "пленниками Кремля"
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
В Курской области ВСУ обстреляли два населённых пункта: "Снова неспокойно"
Минобороны: ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в Константиновке
Генерал США выдал кадры из видеоигры за уничтожение российского самолёта
Генсек НАТО: Нет решения продовольственного кризиса без России и Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников