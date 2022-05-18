Пресс-секретаря Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине

Жители США раскритиковали нового официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, по словам которой, высокие темпы инфляции в стране это "повышение цен Путина".

Некоторые в шутку заметили, что она пока не так убедительно врёт, как это делала её предшественница Дженнифер Псаки.

"Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух "повышение цен Путина". Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки", — написали пользователи интернета. "Белый дом всё ещё обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело", — добавил другой пользователь Сети.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что за рост цен на бензин и рекордную инфляцию отвечает Россия. Рост стоимости потребительских товаров в США только за прошлый год составил 7,9% и цены продолжают увеличиваться.