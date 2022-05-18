Леонков: Киев заменит уничтоженную ВС РФ технику оружием НАТО из разных стран

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, только техника НАТО сможет полноценно заменить уничтоженную вооружёнными силами России (ВС РФ) технику.

Леонков заявил, что ни украинская армия, ни украинский ВПК не могут заменить ту технику, которая была уничтожена во время специальной военной операции (СВО). Он рассказал, что у Киева практически не осталось ресурсов по восстановлению своей техники. Поэтому единственное, что может им хоть как-то помочь, — оружие из стран Восточной Европы, желательно техники советского образца. Леонков отметил, что такой техники у Запада не так много. По его информации, союзники Украины сейчас пытаются собирать её по всему миру.

"Недавно поступила информация о том, что США ведут переговоры с Южной Кореей, чтобы оттуда забрать некоторую часть техники — танки, чтобы их доставить на Украину. Если доставлять туда бронетехнику натовского образца, то это уже надо обучать экипажи, а времени на обучение у Украины и её кураторов катастрофически не хватает", — сказал Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

Леонков добавил, что этого времени у Украины всё меньше и меньше, а количество уничтоженной техники растёт.