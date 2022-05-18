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Автор Елена Былкина

Зеленский назвал жителей Крыма и Донбасса "пленниками Кремля"

Мир

Владимир Зеленский в своём новом видеообращении посочувствовал крымским татарам. Он заявил, что и в 1944 и в 2014 Кремль "уничтожал всё свободное" в Крыму.

Зеленский назвал жителей Крыма и Донбасса "пленниками Кремля"

Свой ежевечерний выход в эфир президент Украины посвятил Дню памяти жертв депортации крымских татар, который на Украине отмечают 18 мая.

"Мы помним о Крыме. Мы никогда не забудем ни 1944 год — геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год — вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым", — сказал лидер Украины.

Зеленский объяснил, что подписал закон о защите лиц, которых "оккупанты лишили свободы".

"Речь идет обо всех пленниках Кремля — и в Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Закон даёт им больше защиты и помощи от государства", — заявил Зеленский.

17 мая Зеленский выступил с речью на Каннском фестивале. Президент Украины произносил победные лозунги перед многотысячной аудиторией престижного кинофестиваля.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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