Минобороны: ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в Константиновке

Вооруженные силы Украины готовят провокацию в Константиновке в Донецкой области. Они планируют расстрелять жителей города. При этом боевики будут переодеты в форму российских военных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он сослался на показания пленных военнослужащих ВСУ. Провокацию готовят западные кураторы.

"Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан", — сказал Мизинцев.

Как ожидается, фото- и видеоматериалы готовящегося преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, будут массово растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах. Это произойдёт после освобождения данного населенного пункта ВС России.

Напомним, в городе Сумы силами ВСУ был заминирован автомобильный мост, который затем планируется подорвать с целью обвинения российской армии. Украинские националисты спокойно приносят в жертвы мирное население и намеренно провоцируют российскую сторону на ответные действия.