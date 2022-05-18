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Автор Денис Постольский

Генерал США выдал кадры из видеоигры за уничтожение российского самолёта

Мир

Генерал США в отставке совместно с сотрудником телеканала MSNBC Барри Маккафри опубликовал в Twitter кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за уничтожение самолёта России украинскими средствами ПВО, сообщает Fox News.

Генерал США выдал кадры из видеоигры за уничтожение российского самолёта

Из оглавления видео военного следовало, что якобы российский самолёт поражен британской ракетой, Москва теряет большое количество истребителей, а оружие Великобритании стало настоящей угрозой. В комментариях к посту один из подписчиков указал, что роликом являются кадры из игры. После этого Маккафри удалил запись.

На ложные кадры также обратили внимание британская газета Daily Mail и телеграм-канал "Война с фейками".

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин лично руководит войсками на Украине "на уровне бригадного генерала". Президент России якобы помогает определить передвижение войск в Донбассе.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы самолет украина
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