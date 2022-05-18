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Автор Елена Былкина

Генсек НАТО: Нет решения продовольственного кризиса без России и Белоруссии

Мир

Генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что миру грозит продовольственный кризис из-за того, что Россия и Белоруссия перестали поставлять продукты питания и удобрения на мировые рынки.

Глава ООН предупредил о проблемах в сфере продовольствия.

"Давайте проясним: нет эффективного решения мирового продовольственного кризиса без реинтеграции украинского производства, а также без продуктов питания и удобрений, производимых Россией и Беларусью, на мировые рынки. Даже в условиях войны", — заявил Гутерриш.

Ранее генеральный секретарь ООН придумал, как "спасти" украинское зерно, застрявшее в заблокированных портах, и доставить его на мировые рынки.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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