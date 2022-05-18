Хорватия выступает против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович намерен отправить письмо с инструкциями послу республики при Североатлантическом альянсе Марио Нобило, в котором говорится о голосовании против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не будет изменено избирательное законодательство, сообщает хорватское издание N1.

"Я уже заявлял, что хорваты в Боснии для меня важнее, чем вся российско-финская граница", — сказал глава государства.

Президент привёл в пример Турцию. Миланович считает, что эта страна "умеет отстаивать свои национальные интересы". Глава государства также отметил, что интересы Украины не стоят острой проблемой для Загреба.

Отмечается, что отказ Хорватии ратифицировать соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО обратит внимание международного сообщества на хорватские интересы в Боснии и Герцеговине.

Представители МИД России прокомментировали вероятное включение Финляндии в военно-политический блок НАТО. Как подчеркнули в министерстве, данное решение Хельсинки является прямым нарушением международных обязательств, то есть Парижского мирного договора 1947 года.