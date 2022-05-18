Миронов: Россия пересмотрит двусторонние отношения со Швецией и Финляндией

По мнению российского политика Сергея Миронова, Москве необходимо пересмотреть двусторонние отношения с Стокгольмом и Хельсинки.

"В юридических нюансах того, в какой степени теперь будут действовать наши двусторонние соглашения, пусть разбираются специалисты. Однако очевидно, что мы должны пересмотреть всю нормативно-правовую базу", — отметил Миронов.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" заявил, что следует пересмотреть договорённости 2010 года по поводу аренды Сайменского канала, который имеет важнейшее значение для осуществления внешней торговли Финляндии.

Политик сообщил, что все соглашения с Финляндией и Швецией составлялись исходя из их прежнего статуса нейтральных государств. Однако теперь страны решили вступить в военно-политический блок, который занимает антироссийскую позицию.

"Если правительства этих стран выбирают такой курс, а не добрососедские отношения, то пусть платят", — цитирует Миронова пресс-служба политика.