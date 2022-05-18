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Автор Мария Карева

Миронов: Россия пересмотрит двусторонние отношения со Швецией и Финляндией

Мир

По мнению российского политика Сергея Миронова, Москве необходимо пересмотреть двусторонние отношения с Стокгольмом и Хельсинки.

Миронов: Россия пересмотрит двусторонние отношения со Швецией и Финляндией

"В юридических нюансах того, в какой степени теперь будут действовать наши двусторонние соглашения, пусть разбираются специалисты. Однако очевидно, что мы должны пересмотреть всю нормативно-правовую базу", — отметил Миронов.

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" заявил, что следует пересмотреть договорённости 2010 года по поводу аренды Сайменского канала, который имеет важнейшее значение для осуществления внешней торговли Финляндии.

Политик сообщил, что все соглашения с Финляндией и Швецией составлялись исходя из их прежнего статуса нейтральных государств. Однако теперь страны решили вступить в военно-политический блок, который занимает антироссийскую позицию.

"Если правительства этих стран выбирают такой курс, а не добрососедские отношения, то пусть платят", — цитирует Миронова пресс-служба политика.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия швеция финляндия сергей миронов
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