Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после завершения спецоперации на Украине стоит восстановить Таврическую губернию. Политик также рассказал, что ждёт российских военнослужащих.
Своё мнение он выразил в беседе argumenti.ru, заметив, что после окончания боевых действий на Украине было бы правильным восстановить историческую справедливость.
"Я полностью поддерживаю идею восстановления Таврической губернии в исторических границах", — высказался Шеремет.
Он также поделился информацией о том, какие льготы и выплаты получат участники спецоперации. По его словам, очень важно обеспечить им поддержку и проявить должную заботу.
"Будут предоставлены льготы на проезд, на оплату коммунальных услуг, будет курортно-санаторная поддержка военнослужащих, льготы на лечение", — отметил политик.
Ранее Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма. По его словам, вскоре жители освобождённых территорий осознают, что украинские националисты уже никогда не вернутся. Он подчеркнул: у мирного населения постепенно исчезнет страх перед ними. После этого можно принять решение о проведении референдума в таких регионах.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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