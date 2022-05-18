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Автор Елена Федорова

Шеремет: после спецоперации нужно восстановить Таврическую губернию

Мир

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что после завершения спецоперации на Украине стоит восстановить Таврическую губернию. Политик также рассказал, что ждёт российских военнослужащих.

Шеремет: после спецоперации нужно восстановить Таврическую губернию

Своё мнение он выразил в беседе argumenti.ru, заметив, что после окончания боевых действий на Украине было бы правильным восстановить историческую справедливость.

"Я полностью поддерживаю идею восстановления Таврической губернии в исторических границах", — высказался Шеремет.

Он также поделился информацией о том, какие льготы и выплаты получат участники спецоперации. По его словам, очень важно обеспечить им поддержку и проявить должную заботу.

"Будут предоставлены льготы на проезд, на оплату коммунальных услуг, будет курортно-санаторная поддержка военнослужащих, льготы на лечение", — отметил политик.

Ранее Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма. По его словам, вскоре жители освобождённых территорий осознают, что украинские националисты уже никогда не вернутся. Он подчеркнул: у мирного населения постепенно исчезнет страх перед ними. После этого можно принять решение о проведении референдума в таких регионах.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина
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