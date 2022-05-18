Пленные боевики с "Азовстали" благодарят врачей Новоазовской больницы за помощь

В Сети появились видео, где боевики ВСУ благодарят врачей Новоазовской больнице и рассказывают об отношении медперсонала к ним.

После переговоров 16 мая началась массовая сдача заблокированных на "Азовстали" боевиков ВСУ. Первыми вывезли тяжелораненых — 51 человек. Их направили в больницу на подконтрольную ДНР территорию, в Новоазовск.

"Помощь первую мне оказали. Пришёл травматолог, сделали перевязку. Еду дали. Претензий не могу предъявлять", — рассказал один из боевиков.

Сейчас военнопленные находятся в хороших условиях. Они накормлены и получают квалифицированную помощь, чего не было в подвалах "Азовстали".

"Нахожусь в больнице города Новоазовск. Отношение нормальное. Меры физического воздействия или психологического на меня не оказывают. Отношение отличное. Посмотрели ногу, сказали, что всё нормально", — рассказал другой военнопленный.

Люди в Сети считают, что отношение к тем, кто причастен к убийствам и издевательствам, слишком хорошее. Они призывают, чтобы боевики предстали перед судом, а после отправились отстраивать Мариуполь или пожизненно сидели за решёткой.