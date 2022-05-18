Экс-ведущий Top Gear Кларксон: миру грозит каннибализм из-за ситуации на Украине

Конфликт на Украине может вызвать серьёзный продовольственный кризис в Великобритании и мире, сообщается в статье бывшего ведущего автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон, которую он опубликовал в издании The Times.

Автор напомнил, что более 25% мирового экспорта пшеницы приходится на РФ и Украину. Также эти страны поставляли большое количество растительных масел и удобрений. Украинский конфликт лишает Британию зерна и удобрений, из-за чего цены выросли на 37%, отметил Кларксон.

Более того, сейчас всему миру грозит продовольственный кризис, подчеркнул он. Если не исправить ситуацию, то уже скоро в магазинах будет на 20% меньше продуктов питания. Автор материала раскритиковал политиков, которые постоянно говорят, что держат ситуацию под контролем, а на самом деле бездействуют.

"Человек ещё может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей", — подчеркнул Кларксон.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что мировую экономику ждёт глубокий продовольственный и энергетический кризис из-за ситуации на Украине. При этом глава МИД Канады Мелани Жоли призвала мировых лидеров объединиться и спасти "украинскую пшеницу" из "российской блокады", чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис.