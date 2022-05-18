Баранец: слова Херема не просто "натовская сказка", а открытая провокация

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что слова эстонского генерала Мартин Херем не просто "натовская сказка", а открытая провокация.

Херем заявил, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то у альянса появится возможность заблокировать Санкт-Петербург. Он отметил, что Балтийское море станет "внутренними водами" западного блока, и в случае конфликта с РФ НАТО сможет отрезать Калининград от России и заблокировать Санкт-Петербург с помощью минирования Финского залива.

Баранец прокомментировал это высказывание, заявив, что слова Херема — это открытая провокация, которая может грозить вооружённым конфликтом. Он подчеркнул, что блокировка российских кораблей в Балтийском море — нарушение действующих международных прав.

"Если НАТО сделает это, то это будет означать, что Запад выбросил на помойку все правила о мореходстве, территориальных водах стран и нейтральных водах. Даже ООН, пусть из-за США там ненавидят Россию, не сможет игнорировать нарушения этих норм. Во всяком случае, там должны будут понимать: такая ситуация даст нам право кое-что заблокировать в ответ. В целом сложится предвоенная обстановка с последующим началом войны", — сказал Баранец изданию "ПолитРоссия".

Эксперт добавил, что ради своих целей Запад может нарушать многие правила, но это не значит, что Россия согласиться с этим. Баранец заявил, что если будет попытка блокирования, то начнётся война, в том числе и ядерная.

"Ударим так, что затрясутся стаканы в Белом доме, а Прибалтика вообще перестанет существовать", — заявил Баранец.