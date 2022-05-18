Поляки сделали украинцам прямой намек: не пора ли вам до хаты?

На дверях магазинов и других объектах "общественного пространства" в Польше появились плакаты на украинском языке. Посыл их сложно истолковать двояко:

"Ви тут гостi!" (вы тут гости)

Похоже, ежедневные демонстрации, скачки, шум и ругань украинских беженцев стали серьезно действовать на нервы самим полякам. И местные жители ненавязчиво стали намекать гостям — "вы бы не засиживались тут надолго, или работайте, или со своим уставом поезжайте уже домой".

Кстати, подобные слова поляки недавно уже говорили украинцам в лицо на очередном "митинге", которые беженцы, дабы скоротать свободное время, устроили у одного из памятников в Варшаве.