На дверях магазинов и других объектах "общественного пространства" в Польше появились плакаты на украинском языке. Посыл их сложно истолковать двояко:
"Ви тут гостi!" (вы тут гости)
Похоже, ежедневные демонстрации, скачки, шум и ругань украинских беженцев стали серьезно действовать на нервы самим полякам. И местные жители ненавязчиво стали намекать гостям — "вы бы не засиживались тут надолго, или работайте, или со своим уставом поезжайте уже домой".
Кстати, подобные слова поляки недавно уже говорили украинцам в лицо на очередном "митинге", которые беженцы, дабы скоротать свободное время, устроили у одного из памятников в Варшаве.
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