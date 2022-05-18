УкрСМИ: лидер "Азова"* Билецкий стоит за провалом в "Азовстали"

Лидер "Азова"* (запрещён в РФ) Андрей Билецкий стоит за провалом военной операции на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

По информации укрСМИ, источники в министерстве обороны Украины сообщили, что именно Билецкий настаивал на максимально долго присутствии боевиков на территории металлургического комбината.

Отмечается, что командование и политическое руководство страны прекрасно понимали, что это "билет в одну сторону".

Источник в Минобороны Украины добавил, что на "Азовстали" была группа боевиков, которые беспрекословно выполняли приказы Билецкого, именно они держали людей под угрозой расстрела.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.