Не стоит внимания: Зеленский говорил про поражение в Мариуполе всего 40 секунд

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём обращении к нации на тему поражения Киева в Мариуполе говорил всего 40 секунд.

Как пишет "Свободная пресса", событий на заводе "Азовсталь" в Мариуполе глава Украины коснулся лишь вскользь.

Мало того, что украинский президент говорил о ключевых событиях в Мариуполе так мало, его речь, по мнению наблюдателей, была лживой и больше напоминала бред. В его трактовке капитуляция националистов, оказывается, была "операцией по спасению защитников Мариуполя нашей разведкой".

Эксперты считают, что слова Зеленского о произошедшем в Мариуполе больше походили на оправдание.

Актер-президент, как известно, обожает рассказывать только победные кейсы и живописать "зверства орков". А вот зрады (измены) и поразки (поражения) должны озвучивать другие говорящие головы из "Зе-команды", а здесь лично ему пришлось сообщать о зашкваре, что не комильфо. Эксперты сходятся во мнении, что Киев воспринял капитуляцию "азовцев"* как "удар под дых", по этой причине киевские власти могут сейчас устроить серьёзные провокации", — написали журналисты издания.

Параллельно с обсуждением событий в Мариуполе в западной прессе активно пишут, что Киев не просто стойко отражает атаки российской армии и даже "может выиграть".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

