Пленных бойцов "Азова"* и военных Украины везёт в СИЗО фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова — благотворительная организация в Чеченской республике, образованная в 2004 году. Фонд помог в транспортировке военнопленных с территории "Азовстали".
Автобусы с эмблемой "АК" заполнены военными ВСУ и "азовцами"*, которые долгое время "защищали" Мариуполь на заводе "Азовсталь". Съёмка происходила в населённом пункте Еленовка в Донецкой народной республике, где находится СИЗО.
Колонну автобусов сопровождали бронемашина с символом Z и автомобиль ДПС.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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