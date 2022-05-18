Пленных бойцов "Азова"* и военных Украины везёт в СИЗО фонд им. Ахмата Кадырова

Пленных бойцов "Азова"* и военных Украины везёт в СИЗО фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова — благотворительная организация в Чеченской республике, образованная в 2004 году. Фонд помог в транспортировке военнопленных с территории "Азовстали".

Автобусы с эмблемой "АК" заполнены военными ВСУ и "азовцами"*, которые долгое время "защищали" Мариуполь на заводе "Азовсталь". Съёмка происходила в населённом пункте Еленовка в Донецкой народной республике, где находится СИЗО.

Колонну автобусов сопровождали бронемашина с символом Z и автомобиль ДПС.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.