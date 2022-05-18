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Автор Юлиана Смирнова

Расчёт украинского "Града" накрыл огнём позиции своих войск под Авдеевкой

Мир

Расчёт украинского РСЗО "Град" накрыл огнём позиции войск ВСУ под Авдеевкой.

Расчёт украинского "Града" накрыл огнём позиции своих войск под Авдеевкой

Сегодня Авдеевка является одной из наиболее "горячих" точек на Украине. Боевики Незалежной зажаты с нескольких сторон и им приходится менять свои позиции, чтобы сохранить хоть какую-то боеспособность.

Военный корреспондент Семён Пегов отправился на передовую под Авдеевку вместе с бойцами 61-й бригады Северного флота. Автор проекта "Wargonzo" сидел вместе с военными в окопе и снимал всё происходящее. Пегов рассказал, что в направлении Авдеевки активно работают реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" как со стороны ВСУ, так и со стороны ВС РФ и НМ ДНР. Во время такого обстрела военные увидели с помощью дрона, что боевики Украины ударили сами по себе.

"Признаться честно — на этом направлении очень активно работают РСЗО "Град". Но вдвойне драматично то, что "Грады" ВСУ попадают не столько по донбасским и российским войскам, сколько по своим собственным", — отметил Пегов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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