Расчёт украинского РСЗО "Град" накрыл огнём позиции войск ВСУ под Авдеевкой.
Сегодня Авдеевка является одной из наиболее "горячих" точек на Украине. Боевики Незалежной зажаты с нескольких сторон и им приходится менять свои позиции, чтобы сохранить хоть какую-то боеспособность.
Военный корреспондент Семён Пегов отправился на передовую под Авдеевку вместе с бойцами 61-й бригады Северного флота. Автор проекта "Wargonzo" сидел вместе с военными в окопе и снимал всё происходящее. Пегов рассказал, что в направлении Авдеевки активно работают реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" как со стороны ВСУ, так и со стороны ВС РФ и НМ ДНР. Во время такого обстрела военные увидели с помощью дрона, что боевики Украины ударили сами по себе.
"Признаться честно — на этом направлении очень активно работают РСЗО "Град". Но вдвойне драматично то, что "Грады" ВСУ попадают не столько по донбасским и российским войскам, сколько по своим собственным", — отметил Пегов.
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