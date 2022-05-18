Кадыров: чеченские бойцы могут завершить СВО на Украине без ВС РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе своего выступления на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" заявил, что чеченские бойцы могут завершить СВО на Украине без ВС РФ.

По его словам, тысячи добровольцев из Чечни и других регионов быстро бы навели "порядок" на Украине и без участия вооружённых сил РФ.

"Добровольцев у нас десятки тысяч. Даже если российская армия не будет вмешиваться, для чеченских подразделений не будет проблемы навести там порядок", — заявил Рамзан Кадыров.

Глава республики отметил, что участники специальное военной операции "с радостью и улыбкой" уничтожают противника, которого он назвал "нечестью". Кадыров заявил, что он рад предоставившейся возможности принять участие в СВО и добавил, что "мусульмане обязаны воевать против Украины даже без приказа".